Ямал за год выполнил трехлетнюю программу восстановления подшефной Волновахи

Регион планирует нарастить темпы ремонта коммунальной инфраструктуры

Специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили более 50 социальных объектов и свыше 200 жилых домов в подшефном Волновахском районе (ДНР). Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов сегодня, 27 марта, в ходе послания о положении дел на Ямале.

Он отметил, что регион за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахского района. Как подчеркнул глава ЯНАО, его в округе считают одним из своих, родных муниципалитетов. В начале 2024 года в субъекте наметили новые задачи, которые в том числе касаются восстановления Волновахи.

"Договорились построить рядом с обновленным центральным стадионом спортивный комплекс, за основу берем проект нашего "Северного характера". На Донбассе сильные спортивные традиции, создадим условия для новых побед", – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Также ямальцы планируют нарастить темпы ремонта изношенной коммунальной инфраструктуры в районе. Волновахские дороги уже начали ремонтировать. А для повышения безопасности в там организуют систему видеонаблюдения по образцу ямальской.

К слову, для школьников района из ДНР запущен проект "Моя Россия". В организованное силами Ямала путешествие осенью прошлого года смогли отправиться порядка 500 человек. Регион собирается охватить всех подростков муниципалитета.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО