Многодетная семья Тюмени может стать примером того, как успешно совмещать работу и жизнь

Президент России Владимир Путин объявил2024-й Годом семьи в России. Тюменская семья Бабичевых с шестью детьми вполне может считаться образцом для подражания.

В коллективе АО "Транснефть - Сибирь", где трудятся больше 12,5 тыс. работников, есть молодые семьи, трудовые династии, есть и многодетные. В компании регулярно проводятся семейные, спортивные и патриотические мероприятия. Сотрудники участвуют в гуманитарных проектах и акциях.

Дмитрий и Елена Бабичевы - многодетные родители. В их семье шестеро детей: сыновья Иван и Андрей, дочки Полина, Ксения, две близняшки Соня и Анна. Все они любят друг друга, а еще гордятся фамилией, которая досталась от деда – выдающегося ученого России и СНГ в сфере науки о механизмах по теории зубчатых зацеплений. Елена – преподаватель Тюменского индустриального университета.

Дмитрий - пример того, как можно успешно совмещать карьеру, семью и общественную деятельность. Он является начальником нефтеперекачивающей станции №2 Уренгойского УМН, одной из самых северных станций за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. А еще он командир учебного взвода в Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания. В свободное время занимается с юношами 9-11 классов школ Тюмени и Тюменской области, которые приезжают на обязательные учебные сборы по основам военной службы.

Супруги воспитывают детей, передавая им знания, умения и навыки. Самым важным они считают - это помочь детям найти в жизни занятие, которое придется по душе и воспитать их патриотами своей страны.