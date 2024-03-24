В апреле в "Роднике" появится еще один "Дом совы"

В апреле в тюменском Областном реабилитационном центре "Родник" появится второй "Дом совы". Это один из наиболее востребованных и эффективных методов, работающих по принципу сенсорной интеграции. Он направлен на стимуляцию органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем.
Первый "Дом совы" появился в "Роднике" в 2018 году. Ежегодно центр принимает более 1500 детей с инвалидностью, из них 15% — это дети с расстройствами аутистического спектра, основных получателей услуги. "Дом совы" рекомендован также при проблемах двигательной системы, моторной неловкости, ДЦП легкой формы, задержках развития, нарушениях навыков общения.
Сенсорно-интегративная терапия представляет собой строго дозированную и четко построенную специфическую тренировку нарушенных функций в специально организованной терапевтической среде. Мозг интерпретирует сигналы от всех рецепторов. Это тренирует вестибулярный аппарат, развивает координацию, равновесие, тактильное восприятие, одновременно нагружает слух и зрение.
Новый "Дом совы" будет дополнительно оборудован соволентой, большим тоннелем. К началу апреля он уже будет готов принять ребят.
По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).
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