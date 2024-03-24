Кому платят самые высокие зарплаты в Тюменской области

По данным Тюменьстата, средняя зарплата в Тюменской области по итогам 2023 года составила 70 тыс. 290 рублей – на 13,7% больше, чем годом ранее.



Лидирует добыча нефти и природного газа, где среднемесячная начисленная зарплата составила 194 тыс. 827 руб., за год она увеличилась на 10,5%. На 12%, до 155 тыс. 83 руб., вырос заработок для предоставляющих услуги в области добычи полезных ископаемых.

На третьем месте - производство машин и оборудования. Здесь платили 155 тыс. 71 руб., прирост – на 9,6%. На четвертом месте - производство химических веществ и химических продуктов, где в 2023 году начисляли 152 тыс. 174 руб., что на 6,6% больше показателя предыдущего года.

Научные исследования и разработки замыкают пятерку лидеров: зарплата 147 тыс. 460 руб. с ростом на 5,9%.

Высоко оценивается и деятельность воздушного транспорта. Сотрудникам в среднем начисляли 143 тыс. 200 руб., что на 16,5% выше по сравнению с прошлым годом.

В топе также производство кокса и нефтепродуктов, где зарплата составляла 106 тыс. 124 руб., правда, на 1,8% меньше по сравнению с 2022 годом. Кроме того, в списке деятельность финансовая и страховая. Заработок этих специалистов увеличился на 16,6%, в среднем они зарабатывали 100 тыс. 134 руб., сообщает Вслух.ру.