Тюменцы в память о жертвах теракта несут цветы на Цветной бульвар

В Тюмени провели траурную акцию у временного мемориала на Цветном бульваре, участие в ней приняли общественники, депутаты городской и областной дум и горожане с детьми. С речью к тюменцам обратился федеральный координатор "Молодой гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев.

Сбитнев отметил, что тюменцы и все жители региона очень переживают о случившемся, о погибших и пострадавших и скорбят по жертвам теракта вместе с их родными и близкими, вместе со всей страной. Память о них тюменцы почтили минутой молчания.

Временный мемориал для цветов и свечей установлен у знака "Нулевой километр" с надписью "Москва", в течение двух дней горожане смогут прийти к нему, чтобы почить память погибших, число которых, по последним данным СК, выросло до 93.