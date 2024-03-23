Продолжается прием заявок на XXIX Областной фестиваль "Студенческая весна"

Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Сургута и других городов России оценят материалы участников концертных и неконцертных направлений.

С 1 по 14 апреля в Тюмени пройдет XXIX Областной фестиваль "Студенческая весна". Учащиеся университетов, колледжей и техникумов, а также работающая молодежь примут участие в шести концертных и шести неконцертных направлениях. Среди них: "Музыкальное", "Танцевальное", "Театральное", "Медиа", "Хакатон", "Арт" и другие.

В состав жюри вошли специалисты каждой категории. Они дадут обратную связь участникам, а на кастингах выберут номера, которые войдут в финальные шоу по направлениям.

Среди экспертов Областной студенческой весны:

— автор песен для ANNA ASTI, Юлианны Карауловой и Алсу, лауреат всероссийских студенческих проектов Егор Головацкий ("Музыкальное"),

— танцовщица Челябинского театра современного танца, лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска", педагог по техникам современного танца и балетмейстер Елена Пришвицына ("Танцевальное"),

— мультижанровая артистка, клоунесса, режиссер. С 2019 года входит в базу клоунов канадского цирка Cirque du Soleil, лауреат Международного конкурса "Принцесса Цирка" Ольга Скрипачева ("Оригинальный жанр"),

— актриса театра и кино, мастер творческой лаборатории Gogol School Полина Гальченко ("Театральное"),

— победитель зимней серии игр "Что? Где? Когда?" 2023 года, выпускница тюменской школы интеллектуальных игр Виктория Головня ("Интеллектуальные игры"),

— член Союза дизайнеров России, руководитель Модной мастерской "Кардиган", режиссер-постановщик фэшншоу и модных показов Анна Чиняева ("Мода"),

— менеджер по внешнему позиционированию Школы перспективных исследований ТюмГУ, соорганизатор и исполнительный продюсер Культурно-образовательного форума Тюменской области, член съемочной команды тюменского фильма "Папаша в бегах" Юлия Насырова ("Машины Голдберга"),

— основатель креативного агентства FOL’GA, генеральный директор Тюменской региональной стартап-студии Дмитрий Петрулев ("Медиа"), - сообщает Мегатюмень.

— Нам очень важно, чтобы эксперты не только оценили номера участников, но и дали качественную обратную связь, некий прицел для дальнейшего развития, поэтому мы пригласили настоящих профессионалов своего дела. Эксперты готовы делиться с участниками знаниями и опытом, — рассказала исполнительный директор XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.