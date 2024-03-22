Областная Студвесна готовится к старту в Тюмени

В Тюмени с 1 по 14 апреля на городских площадках развернется "Студенческая весна" — большой открытый фестиваль творчества для самореализации, креатива и обмена идеями для студентов и работающей молодежи.

В фестивале шесть концертных направлений: "Музыкальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Концертные программы" и шесть неконцертных: "Медиа", "Видео", "Интеллектуальные игры", "Машины Голдберга", "Хакатон" и "Арт".

Участников ждут кастинги с региональными и федеральными экспертами, лучшие номера по каждому концертному направлению попадут в финальное шоу. Участники неконцертных направлений выполнят задания по медиа, видео и арту, создадут сборные конструкции из подручных предметов — машины Голдбега, поучаствуют в Хакатоне и сыграют в интеллектуальные игры.

Гала-концерт с объявлением обладателей гран-при запланирован на 15 апреля. Они будут рекомендованы в состав делегации Тюменской области на Российской студенческой весне. В 2024 году студенты из университетов и институтов отправятся в Саратов, а учащиеся колледжей и техникумов поедут в Ставрополь.

Этапы фестиваля:

с 6 по 27 марта — прием заявок на фестиваль — "Неконцертные программы", до 1 апреля — "Концертные программы";

с 1 по 14 апреля — кастинги на направления "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода, "Театральное" и "Музыкальное" — с 1 по 10 апреля,

3, 7 и 11 апреля — финальные шоу направлений "Танцевальное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Театральное" и "Музыкальное" —

15 апреля — гала-концерт.

Подать заявку на фестиваль могут учащиеся из университетов, колледжей и техникумов Тюмени и области в возрасте от 16 до 35 лет, а также работающая молодежь от 18 до 35 лет со стажем не менее трех месяцев на момент регистрации.

В проекте участвуют приглашенные эксперты:

— автор песен для ANNA ASTI, Юлианны Карауловой, Алсу, лауреат всероссийских студенческих проектов Егор Головацкий,

— танцовщица Челябинского театра современного танца, лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска", педагог по техникам современного танца и балетмейстер Елена Пришвицына,

— руководитель и организатор Всероссийского фестиваля любительских цирковых коллективов "Палитра юных" города Урай Оксана Жданова,

— член Союза дизайнеров России, дизайнер-модельер, руководитель Модной мастерской "Кардиган", режиссер-постановщик фэшншоу и модных показов Анна Чиняева,

— член Союза Театральных Деятелей Российской Федерации, преподаватель актерского мастерства Института современного искусства Дамир Бахтиев,

— менеджер по внешнему позиционированию Школы перспективных исследований ТюмГУ, соорганизатор и исполнительный продюсер Культурно-образовательного форума Тюменской области Юлия Насырова,

— основатель креативного агентства FOL’GA, генеральный директор Тюменской региональной стартап-студии Дмитрий Петрулев.

За Студвесной можно наблюдать ВКонтакте и Телеграм.