Тюменских изобретателей ждут на международной "Битве мини-роботов"

Международный чемпионат по битве роботов в 2024 году пополнился номинацией "Битва мини-роботов", участвовать могут школьники от 10 до 17 лет включительно командой от 1 до 5 человек.
Требования к роботу:
Вес — до 1,5 кг.
Габариты 25х25х25 см.
Что учитывают организации при отборе заявок:
образ команды;
проработанность и надежность конструкции;
автономные функции;
опыт участия в аналогичных соревнованиях;
использование российских комплектующих.
Первый отборочный этап пройдет в мае 2024 года. Заявки принимаются до 18 марта на официальном сайте.
Мероприятие координируется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru