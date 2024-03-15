Тюменских изобретателей ждут на международной "Битве мини-роботов"

Международный чемпионат по битве роботов в 2024 году пополнился номинацией "Битва мини-роботов", участвовать могут школьники от 10 до 17 лет включительно командой от 1 до 5 человек.

Требования к роботу:

Вес — до 1,5 кг.

Габариты 25х25х25 см.

Что учитывают организации при отборе заявок:

образ команды;

проработанность и надежность конструкции;

автономные функции;

опыт участия в аналогичных соревнованиях;

использование российских комплектующих.

Первый отборочный этап пройдет в мае 2024 года. Заявки принимаются до 18 марта на официальном сайте.

Мероприятие координируется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.