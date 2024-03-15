Тюменских изобретателей ждут на международной "Битве мини-роботов"

12:45 15 марта 2024
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Международный чемпионат по битве роботов в 2024 году пополнился номинацией "Битва мини-роботов",  участвовать могут школьники от 10 до 17 лет включительно командой от 1 до 5 человек.

Требования к роботу:

Вес — до 1,5 кг.
Габариты 25х25х25 см.
Что учитывают организации при отборе заявок:

образ команды;
проработанность и надежность конструкции;
автономные функции;
опыт участия в аналогичных соревнованиях;
использование российских комплектующих.
Первый отборочный этап пройдет в мае 2024 года. Заявки принимаются до 18 марта на официальном сайте

Мероприятие координируется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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