О готовности к весеннему паводку рассказали в Тюменском районе

Командно-штабное учение с органами управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленное на проверку готовности служб к сезонным паводкам, провели в Червишево.

В ежегодных тренировках по предупреждению и ликвидации ЧС участвуют органы власти, сотрудники правоохранительных структур и Росгвардии, муниципальные службы, ресурсоснабжающие организации, а также представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В рамках практических мероприятий задействовали более 60 человек, 13 единиц техники и один беспилотный летательный аппарат. По легенде учений, от оперативного дежурного ЕДДС Тюменского района поступила информация о том, что в результате резкого подъема воды (разрушения ГТС) р. Пышма подтоплены придомовые территории 60 жилых домов с. Червишево, требуется эвакуация 162 жителей, в том числе 80 детей.

Во время тренировки выполнены мероприятия, направленные на снижение возможного ущерба от паводка, проведено оповещение населения о принимаемых мерах и правилах поведения в чрезвычайной ситуации, а также произведена эвакуация, развернут пункт временного размещения на базе Червишевской школы, - сообщили в Тюменском районе.