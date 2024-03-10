Как избавиться от усталости и апатии весной, рассказала врач

С наступлением весны организм еще не перестроился, не готов к продолжительному дню и увеличивающимся нагрузкам. Победить вялость и апатию можно. Чтобы с утра взбодриться, рекомендуется сделать легкую гимнастику. Несколько минут, которые вы уделите своему телу, подзарядят на весь день, - сообщает Тюменская область сегодня.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Сторожок рекомендует исключить из рациона "неживую" пищу. Откажитесь от бутербродов, фастфуда, колбасных изделий. Ограничьте конфеты, сахар, варенье, кондитерские изделия, газированные напитки и кофе. Налегайте на овощи и зелень, фрукты.

– Поддержите организм весной с помощью витаминизированных напитков. Наверняка в холодильнике найдутся замороженные ягоды. Делайте брусничные, смородиновые, клюквенные морсы. Приготовить напитки несложно: разотрите ягоды с медом, сахарозаменителем или сахаром и две столовые ложки такой смеси залейте полулитром теплой воды, – подсказывает врач.