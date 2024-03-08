Какие букеты дарят чаще всего на 8 Марта

Чаще всего 8 Марта дамы получают тюльпаны. Какие букеты самые популярные в этом году, рассказала флорист Дарья Влезько.

– Розовый, белый, красный. Сейчас очень популярны букеты из красных тюльпанов. Но самый актуальный тюльпан – это пионовидный. Он очень красиво распускается, дольше стоит, чем обычные тюльпаны. Пионовидные тюльпаны тренд этого года, – отмечает флорист.

В этом году на пике популярности монобукеты с минималистичным оформлением. Полупрозрачная бумага и лента в тон – отличное дополнение к букету и этого вполне достаточно, – отмечает Дарья Влезько. Сборные букеты из разных видов цветов уже не так актуальны. Флорист рассказывает, что заказы бывают самые разные: и на три тюльпана, и на большие букеты, - сообщает Тюменская область сегодня.