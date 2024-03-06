Екатерине Мизулиной вручили подаренный в Тюмени сноуборд с Путиным

Необычный сувенир главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной подарил сноубордист Игорь Тараканов на фестивале экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени. Тогда Екатерина пообещала принять вызов и встать на доску.

"Продолжаю поддерживать экстремальные виды спорта. На Всемирном фестивале молодежи посетила площадку "Уличной классики", где забрала подарок из Тюмени - сноуборд с изображением Президента России. А еще попробовала встать на скейт. Теперь есть задача на весну, я просто так не сдамся ))", - сообщила Мизулина, отметив, что доска сувенирная.

Напомним, организатором "Битвы на Туре" и руководителем федерального проекта "Уличная Классика" является тюменец Иван Шмонин.