На Всемирном фестивале молодежи Дмитрий Артюхов рассказал о Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие во Всемирном фестивале молодежи, который в Сочи собрал 20 тысяч участников из 188 стран мира. Он рассказал о привлекательности ЯНАО для молодежи и об основных достижениях субъекта. Глава региона подчеркнул важность баланса между промышленным развитием и сохранением традиций коренных малочисленных народов Севера, а также познакомил слушателей с крупными проектами в области топливно-энергетического комплекса.

"Те из вас, кто все еще думает, переезжать на Ямал или нет – не сомневайтесь. Жить у нас прохладно, но этот недостаток компенсируется самыми высокими в России зарплатами. У нас есть много мер поддержки молодых специалистов. Мы постоянно расширяем и совершенствуем меры поддержки семей. Об их эффективности говорит рост количества многодетных – это уже каждая третья семья в регионе. На мой взгляд, сейчас нужно идти туда, где сложно. Это Арктика, Дальний Восток, где реализуются значимые для России задачи, где большие проекты, в которых можно себя показать, а конкуренция меньше, чем в мегаполисах", – сказал Дмитрий Артюхов.

Он пригласил на Ямал молодых людей из других стран, которые заинтересовались возможностью приехать в регион, познакомиться с его культурой. Об этом спрашивали студенты из Индии и Бангладеша.

"Я очень люблю Ямал, ценю его историю, его особую миссию. Десятилетия назад к нам приезжали строить города сильные духом романтики из самых разных уголков страны, сегодня в регионе растут их дети и внуки. Считаю, что Ямал – очень хороший многонациональный "котел", где собраны лучшие люди нашей огромной России. Большая честь работать в таком регионе и помогать в его развитии", – подытожил губернатор ЯНАО.