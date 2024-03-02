Стало известно, как справиться с сезонной усталостью

Эксперты утверждают, упадок сил вызывают стресс, выгорание на работе, сезонные изменения погоды, недосып, неправильное питание, усталость от быта.

- Если вы постоянно пребываете в плохом настроении, лишь временами могут быть просветления, а дальше снова жизнь идет на пониженных оборотах. Вдруг стали замкнутым и безынициативным, не хотите общаться ни с родственниками, ни с друзьями, ни с незнакомыми людьми. Стремитесь уединиться и погрустить. А самое главное - быстро устаете при любой умственной или физической нагрузке, пропускаете тренировки и не можете справиться с поручениями на работе. Перечисленные признаки указывают на упадок сил и депрессивное состояние. Оно ухудшается, если несмотря на попытки выспаться и отдохнуть, легче не становится. Тогда начинаются проблемы с концентрацией внимания и памяти. Человек уходит в режим энергосбережения и перестает справляться с нагрузкой на работе и дома, - подчеркнула психолог Марина Мазурина.

Если вы узнали себя в этом описании, не отмахивайтесь от этого. Упадок сил может быть первым звонком серьезных проблем со здоровьем. Специалист рекомендует наладить 7,5-8-часовой сон, полноценно питаться по режиму, больше пить воды, научиться переключаться с работы на отдых, заняться физкультурой, - сообщает АиФ-Тюмень.