Тюменские автоинспекторы поздравят автоледи с 8 марта

13:39 02 марта 2024
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Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в преддверии Международного женского дня проведут акции для автомобилисток. В городах и районах региона пройдут праздничные акции "Цветы для автоледи".

Автоинспекторы вместе с юными инспекторами движения, курсантами автошкол, активной общественностью поздравят женщин-водителей с наступающим праздником, вручат им цветы и пожелают безопасных дорог.

У школ и детских садов региона пройдут мероприятия для автомам, которые ежедневно перевозят тысячи детей в образовательные организации. Автомобилисткам расскажут, как не стать участницей ДТП, как правильно выбрать для ребенка детское автокресло или автолюльку, - сообщает ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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