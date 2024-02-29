На обсуждение семейного здоровья в Тюмень пригласили Диану Гурцкую

Форум "Семейное здоровье" в Тюмени проводит региональное отделение общественной организации "Союз женщин России" во главе с председателем организации Натальей Шевчик, гостем форума стал общественный деятель, певица Диана Гурцкая.

"Я рада сегодня принимать участие в форуме. Сегодня обсуждается очень важная тема - семейное здоровье. Я не знаю, что я бы делала в своей жизни без семьи. Безусловно, семейное здоровье, климат всегда поддерживает и помогает. Это очень важная составляющая", - отметила Гурцкая.

По словам общественницы, Тюмень для нее почти как семья, о городе она знает с детства, так как два ее брата здесь получали высшее образование.

В форуме участвуют социально активные тюменки, политические и общественные деятели, руководители предприятий и организаций. Они планируют обсудить женское здоровье, как стать счастливой благодаря образу жизни, красоте и здоровью, а также как помочь подростку с выбором профессии.