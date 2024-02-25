Об особенностях правильного завтрака рассказала эксперт

Доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Тюменского медицинского университета Елена Дороднева считает, что правильный завтрак для мужчины – залог успешного дня. Ведь они зачастую испытывают стресс в течение рабочего дня, а качественный утренний прием пищи дарит хорошее настроение и создает позитивный настрой, - сообщает Тюменская область сегодня.

Для мужчины завтрак должен быть сытным, но не жирным, в рацион нужно включать продукты с высоким содержанием животного или растительного белка.

– Идеально, если в утреннее меню будут включены блюда с рыбой, – заявила эксперт.

Елена Дороднева обращает внимание на то, что в образе жизни мужчин главная проблема – несбалансированность: мало физической активности и много калорийной еды.

– Мужчины, как правило, любят жирное мясо, имеют привычку есть горячие блюда вприкуску с хлебом. Очень калорийный рацион на фоне низких энерготрат – предвестник не только ожирения, но и раннего атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многих других проблем со здоровьем, – считает диетолог.