Мемориальный комплекс "Оружие Победы" открыли в Заводоуковске

В парке машиностроителей города Заводоуковска в среду открыли памятную зону "Оружие Победы", участие в церемонии принял губернатор Александр Моор.

Глава горокруга Светлана Касенова сообщила, что макет полноразмерного планера олицетворяет важную страницу истории заводоуковской земли:

В годы войны именно наша территория стала местом эвакуации авиазавода №499. В Заводоуковске построили половину всех произведенных в стране планеров. Эвакуированные работники завода и пришедшие на помощь местные жители своим трудом ковали великую победу. Все мы и будущие поколения должны знать и помнить о подвиге предков, который увековечен в памятной зоне.

Она поблагодарила губернатора за поддержку инициативы заводоуковцев, депутатов партии "Единая Россия" за финансирование строительства макета планера, подрядчиков за реализацию проекта, работников Заводоуковского машиностроительного завода за оказанную помощь. "Людей и организации, которые участвовали в этом проекте, не перечислить в одном посте, всех их мы сегодня поблагодарили от имени заводоуковцев.

"Крылья Победы" станут местом притяжения гостей территории и местных жителей, помогут нам в патриотическом воспитании молодого поколения и развитии туризма.

Заводоуковск – крылья Сибири!" - отметила Касенова.