В Тюмени может появиться День ТОСов

17:20 20 февраля 2024
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Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению поддержали предложение главы города Руслана Кухарука об установлении Дня территориального общественного самоуправления - в случае одобрения им может стать 28 ноября.

Как пояснил председатель постоянной комиссии Степан Киричук, 28 ноября — день, когда он, будучи мэром города, подписал решение Тюменской городской думы о создании первого органа территориального общественного самоуправления. По его словам, установления Дня ТОСов - это желание подчеркнуть, что публичность принятия решений, привлечение жителей к решению городских вопросов для местной власти являются главными.

"Учреждение Дня территориального общественного самоуправления - это прежде всего уважение к жителям города Тюмени и призыв к еще большему участию в разных публичных мероприятиях. Публичность власти для местного самоуправления есть главный критерий для того, чтобы она развивалась", - подчеркнул Степан Киричук.

В Тюмени на сегодня сформировано 52 органа территориального общественного самоуправления, подавляющее большинство из них работают очень активно и даже успешно участвуют в конкурсе на инициативное бюджетирование проектов, Их активность и тесное взаимодействие, с одной стороны, с населением, с другой, с муниципальной властью, безусловно, способствуют эффективному развитию городской среды, уверены депутаты.

Теги: депутаты , местное самоуправление , Руслан Кухарук , ТОС , Тюменская городская дума
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