Хатку с выходами вдоль дороги построили бобры в Нижнетавдинском районе

19:47 17 февраля 2024
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Охотоведы обнаружили утоптанные тропинки и столовую гигантских грызунов во время очередной инспекции угодий. "Это у нас бобровая хатка. Воды, что справа, что слева нет. Поэтому бобры живут у нас под дорогами. Бедолаги, ходят веточки стригут. Еда есть – хорошо. Мы им не мешаем", - рассказал охотовед.

Из входов в нору торчат ветви. Это основная еда бобров. Установленной фотоловушке удалось снять момент, когда бобер деловито тянет большую ветку ивняка в хатку. А на другом видео матерый экземпляр внимательно принюхивается к фотоловушке, - сообщает Тюменская линия.

Он восхитил охотников, которые уважительно написали: "Красавчик! Не будем его трогать он многое пережил и волков, и засуху, и росомаху - в общем матирый БОБР".

Теги: Нижнетавдинский район
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