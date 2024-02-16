В Тюмени обсуждают итоги работы судов региона за 2023 год

Совещание-семинар "Об итогах деятельности судов Тюменской области за 2023 год и определение задач на 2024 год" проходит в Тюмени, участие в нем, помимо председателей и судей судов региона, принимают губернатор Александр Моор, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, замгубренатора Павел Белявский, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.
"В этом году судебная система Тюменской области, как и регион, отметит 80-летие. Конечно, за эти годы изменилось многое. Изменилась процессуальная культура и судопроизводство. В вашу деятельность также активно внедряются информационные технологии. Их применение постоянно расширяется. В этом процессе мы с вами активно взаимодействуем", - отметил в приветствии Моор.
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