Полный кавалер ордена Трудовой Славы Мария Мезенцева отмечает юбилей

Фото - АНО "ИИЦ "Призыв"

Мария Ивановна Мезенцева из Юргинского района — один из трех полных кавалеров ордена Трудовой Славы, проживающих сегодня в Тюменской области, 15 февраля она отмечает 85-летний юбилей.

Телеграмму с поздравлениями Марии Ивановне направил губернатор Тюменской области Александр Моор:

Труд доярки тяжел, но так необходим. Вы отдали ему около 40 лет. Ваши заслуги по праву отмечены государственными наградами и уважением земляков. Ваш трудовой путь вызывает чувство глубокого уважения и признания. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и хорошего настроения, благополучия Вам и Вашим близким!

Поздравления Мария Ивановна принимает сегодня и от представителей администрации, органов соцзащиты, культуры, совета ветеранов.

Мария Ивановна родилась в деревне Некрасова Юргинского района в 1939 году. Отец погиб в годы Великой Отечественной войны. До сих пор Мария Ивановна вспоминает тяжелое военное детство. Окончила 7 классов в селе Шипаково и пошла по стопам матери – устроилась работать на колхозную молочно-товарную ферму в Некрасово сначала учетчицей, а затем дояркой и оператором машинного доения. В общей сложности на Некрасовской и на Шипаковской фермах Мария Ивановна проработала 40 лет. Обслуживая 50 коров, добилась высоких результатов, получая до 3500 килограммов молока от каждой коровы. Стала одной из лучших работниц района.

Награждена орденами Трудовой Славы I (29.10.1990), II (13.03.1981) и III (25.02.1975) степеней, медалями "За трудовую доблесть" (08.04.1971) и "За трудовое отличие" (22.03.1966).

Почти пятьдесят лет прожили с мужем Александром Кирилловичем, вырастили двух дочерей, обе выбрали делом жизни здравоохранение. Мария Ивановна счастлива, что родилась и живёт в Юргинском районе, который всегда занимал высокие места в трудовом соперничестве аграриев области: роднее его и красивее нет.