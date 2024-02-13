В Тюмени обсудили обеспечение безопасности на президентских выборах

Меры по обеспечению безопасности людей и объектов в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации обсудили участники заседания Антитеррористической комиссии Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор.

Выборы Президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В Тюменской области будут действовать 1 061 постоянная и 9 временных участковых избирательных комиссий, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

По данным на 1 января 2024 года, в регионе зарегистрировано 1 163 734 избирателя, впервые будут голосовать 8 688 человек.

О готовности к работе по обеспечению антитеррористической безопасности населения в период избирательной кампании доложили начальник Управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов, начальник регионального Управления Росгвардии Евгений Федоткин и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

Александр Моор:

Обращаю внимание на необходимость выполнения ранее принятых решений по усилению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. Также в этом списке объекты транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей. Лишь комплексный подход позволит обеспечить безопасность населения и стабильность обстановки.