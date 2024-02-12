Стали известны обладатели Гран-при первого в Арктике международного конкурса "Симфония Ямала"

Они получили по 1 миллиону рублей

Накануне в Салехарде состоялось торжественное закрытие первого Международного конкурса молодых исполнителей "Симфония Ямала". 13 музыкантов стали призерами по номинациям и получили премии в размере 300, 400 и 500 тысяч рублей.

А обладателей Гран-при назвал художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев. Ими стали скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй. Каждый получит по 1 миллиону рублей.

Комментируя итоги масштабного мероприятия, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что "Симфония Ямала" - это уникальное событие для региона. Он выразил благодарность всем, кто приложил усилия к тому, чтобы конкурс состоялся на столь высоком и серьезном уровне.

"Это лучшее доказательство того, что музыка и великое русское искусство объединяют. У меня много раз спрашивают, что будет дальше. С большим удовольствием сообщаю, что конкурс станет традиционным, и мы будем его проводить раз в два года", - заявил глава региона.

Конкурсные мероприятия проводились в течение четырех дней. Более 1,5 миллиона зрителей из 30 стран мира посмотрели трансляции, которые организовал Росконцерт.

В качестве зрителей приехали свыше 200 воспитанников ямальских школ искусств и их наставников. Билеты им предоставили бесплатно.

11 февраля члены жюри Максим Могилевский и Ченсин Хуан провели часовые мастер-классы для троих стипендиатов губернатора. Их слушателями стали все ребята и преподаватели, которые приехали на конкурс. Музыканты, которые известны на весь мир, высоко оценили подготовку юных ямальцев.

К слову, "Симфония Ямала" - это конкурс, который впервые прошел на территории Арктического региона и собрал 15 талантливых исполнителей из России, Китая и Франции. Конкурс, который организовало правительство Ямала при поддержке Минкульта РФ и Президентского фонда культурных инициатив, популяризует классическое искусство и помогает одаренным исполнителям проявить себя на международном уровне.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО