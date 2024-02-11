Тюменские парашютисты готовятся к #СпецоперацииЛед

Организаторы #СпецоперацииЛед, которая пройдет 23 февраля на льду Туры и набережной в районе Моста Влюбленных, приготовили много сюрпризов.

В 13 часов дня вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8АМТ осуществит сброс 15-ти парашютистов и выполнит демонстрационный полет над набережной Туры. Пройдут показательные выступления по транспортировке со льда условно пострадавшего в ДТП человека на носилках в вертолет, который будет находиться в режиме висения.

Среди парашютистов, участвующих в показательных прыжках – член сборной команды России по парашютному спорту, тандем-инструктор мастер спорта Евгений Иванов; мастер спорта международного класса и профессиональный спасатель Сергей Подчувалов, он чемпион мира в командном зачете 2021г. Все спортсмены представляют Федерацию парашютного спорта и сборную команду Тюменской области по парашютному спорту.

Пять полевых кухонь будут работать для тюменцев 23 февраля на набережной во время #СпецоперацииЛед, угощая горожан горячим чаем и гречневой кашей.

Мероприятие пройдет на набережной Туры: со стороны ул. Республики от кафе 15/86 в сторону Моста Влюбленных. На ул. Береговой от Моста влюбленных в сторону ул. Поперечной. Спуск у Моста влюбленных на набережную будет закрыт! Проход на набережную - от кафе 15\86 и с ул. Красина.#СпецоперацияЛед пройдет 23 февраля с 12 до 15 часов, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.