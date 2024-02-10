Советы при болях в спине и позвоночнике дали тюменцам

Зачастую заболевания опорно-двигательного аппарата и в особенности позвоночника вызывает недостаток движения. Поэтому врачи направляют пациентов на лечебную физкультуру (ЛФК). Она предполагает индивидуально подобранный комплекс упражнений, позволяющий предотвратить развитие дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике или остановить прогрессирование уже существующих. Занятия просты, доступны людям любого возраста, не требуют большого количества времени и могут выполняться в домашних условиях.

Инструктор-методист ЛРЦ "Градостроитель" Татьяна Васенгина рассказала, какой комплекс упражнений необходимо выполнять при заболеваниях и для профилактики недугов.

Комплекс упражнений зависит от возраста, особенностей заболевания, физической подготовки и других факторов. В зависимости от преследуемых целей занятия можно разделить на три группы:

• для декомпрессии – растягивание позвоночника, чтобы увеличить промежутки между позвонками;

• для увеличения подвижности – повышают гибкость позвоночника;

• для укрепления мышечно-связочного аппарата – способствуют повышению мышечной силы и укреплению корсета.

ЛФК при заболеваниях позвоночника –одна из составляющих лечения. Только посредством лечебной физкультуры избавиться от остеохондроза, сколиоза или других патологий невозможно. Поэтому занятия дополняют медикаментозной и мануальной терапией, - сообщает Тюменская область сегодня.