Почему кошки делают массаж хозяину, пояснила ветеринар

- Топтать любимых хозяев - один из древних инстинктов. На их лапах есть железы, которые при таком топтании на месте активируются и выделяют особый аромат, - отметила ветеринар Марина Зуева. - Когда ваши питомцы топчутся у вас на коленях, они оставляют на вас метки, обозначая своим хозяином и предупреждают других животных держаться подальше.

Многие кошки перебирают передними лапками человека, выражая тем самым свою любовь, заботу и привязанность. Также инстинктивно кошки мнут лапами одежду или какое-то место. Ведь раньше, животные в дикой природе "прощупывали" поверхность перед тем, как устроиться на ночлег. Похожее поведение питомец показывает после того, как вкусно поест или перед сном.

Эксперт рассказала ещё об одном интересном факте. Называется проявление "молочного шага". Оказывается, этот инстинктивный массаж помогает стимулировать в организме кошки выброс гормона окситоцина, который увеличивает количество молозива и молока, - сообщает КП-Тюмень.