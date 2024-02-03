Зарплаты тюменским медработников на 3 месте в УрФО

В Тюменской области врачи и работники медорганизаций с высшим образованием имеют зарплаты выше среднего по России, их уровень на третьем месте в Уральском федеральном округе.

По данным Росстата, в 2023 году за девять месяцев средняя зарплата врачей и работников с высшим образованием составила 113 тыс. 346 руб. в месяц. Выше в ЯНАО (246 тыс. 629 руб.) и ХМАО-Югре (164 тыс. 088 руб.). В Свердловской области в среднем зарабатывали 100 тыс. 419 руб., в Челябинской — 94 тыс. 031 руб., в Курганской — 85 тыс. 395 руб. В среднем по стране — 106 тыс. 313 рублей.

Среднему медицинскому персоналу в России в среднем платили 52 тыс. 509 рублей в месяц, в Тюменской области — 57 тыс. 391 руб. По уровню зарплат регион также на третьем месте в УрФО, где сумма заработков колебалась от 40 тыс. 650 руб. до 126 тыс. 965 руб. в месяц.

Младшему медицинскому персоналу в УрФО платили от 37 тыс. 603 руб. до 126 тыс. 155 руб. В тюменской области — 55 тыс. 701 руб., что также выше общероссийского показателя (45 тыс. 239 руб.), сообщает Вслух.ру.