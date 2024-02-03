Психолог дал советы тем, кто переживает развод

Развод, как правило, не является одномоментным событием и имеет свою динамику проживания. По сути, расторжение брака

Развод– это потеря еще недавно близкого и любимого человека. Дается он сложно и больно. Ведущий психолог регионального центра "Семья" Светлана Фаизова подчеркнула, что каждый бракоразводный процесс уникален, поскольку люди проживают свой индивидуальный опыт. Но так как расторжение брака влечет за собой полную реорганизацию семейной системы, то переживания супругов вполне объяснимы.

Только после того, как пережиты чувства утраты, обиды, вины, человек способен осмыслить ситуацию и перейти к планированию иных сторон жизни, поиску новых жизненных резервов.

– Если вы осознаете, что какой-то этап в вашей жизни заканчивается, то печалиться по тому хорошему, что там было, естественно. Если мы не умеем или запрещаем себе грустить об уходящем, трудно будет отпустить прошлое, – сказала психолог.

Психолог советует проанализировать ситуацию. Постарайтесь научиться принимать решения – поначалу незначительные – и выполнять их, чтобы убедиться в том, что вы способны на это. Когда вы поймете, что в состоянии жить самостоятельно, станете более уверенными в себе. Попытайтесь осознать, что жизнь не кончается, после развода вам ждет новый этап жизни. А чем и как он будет наполнен – зависит только от вас, сообщает Тюменская область сегодня.