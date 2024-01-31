В центр "Родник" заехала первая в этом году смена по пилотному проекту

Областной реабилитационный центр "Родник" 30 января принял первый в этом году заезд по пилотному проекту Минтруда России по реабилитации детей, впервые получивших инвалидность.

Среди 50 семей-участников заезда - и Ангелина с мамой из Абатского района. В "Роднике" они впервые. В августе прошлого года девочке поставили инвалидность. Ангелина испытывает трудности в адаптации и в обучении. Учится она в общеобразовательной школе, где с ней дополнительно занимаются логопед, психолог и дефектолог. Мама Ангелины уверена, что в "Роднике" помогут Ангелине адаптироваться и стать более самостоятельной.

Специалисты отмечают, что пилотный проект имеет отложенный эффект. Важно пройти курс реабилитации до конца, быть с ребенком, поддерживать, учиться по-новому взаимодействовать с ним и не останавливать работу в домашних условиях.

"Нужно, в первую очередь, наладить контакт с родителем, создать для него мотивационное поле и очертить план работы на будущее до следующей реабилитации, — комментирует педагог-психолог центра Данил Варяев. — Нет "волшебной таблетки", есть кропотливая работа родителя и специалистов. Когда родитель видит динамику, у него появляется мотивация заниматься с ребенком дальше".

Курс реабилитации длится три недели, он индивидуальный и составляется по результатам диагностики ребенка. С каждым работают сразу несколько специалистов: логопед, психолог, специалист по средовой реабилитации, инструкторы по АФК и др. Совместными усилиями удается достичь хорошей динамики.

Пилотный проект Минтруда России в Тюменской области реализуется на базе 12 организаций, в том числе 3 СОНКО. В рамках проекта семьи могут получить услуги по комплексной реабилитации и абилитации по 7 основным направлениям: социально-бытовая, социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная, профориентация (с 14-летнего возраста), занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. Цель реабилитации в рамках пилотного проекта - восстановление или формирование у ребенка, впервые получившего инвалидность, способностей к бытовой и общественной деятельности в соответствии с возрастом. При этом отрабатывается механизм приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации с использованием электронного сертификата.

"Родник" одним из первых стал оператором пилотного проекта. С 2022 года реабилитацию в центре прошли более 600 детей вместе со своими родителями, всего в области реабилитацию прошли более 1,2 тысячи детей. 98% родителей отметили эффективность реабилитационных мероприятий.