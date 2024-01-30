Тюменский пилотный проект по ребилитации детей помогает достичь хорошей динамики

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С июня 2022 года Тюменская область участвует в пилотном проекте Минтруда РФ для детей, впервые получивших инвалидность, цель которого - восстановление или формирование у таких детей способностей к бытовой и общественной деятельности в соответствии с возрастом. При этом отрабатывается механизм приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации с использованием электронного сертификата.

За полтора года в регионе успешно прошли реабилитацию уже более 1,2 тысячи детей. 98% родителей отметили эффективность реабилитационных мероприятий. В их числе - Дарина и ее мама Мария Муртазина. Они прошли реабилитацию в Областном центре "Родник" в ноябре прошлого года. За время пребывания в центре Дарина очень изменилась. Стала делать все сама: чистить зубы по режиму, больше помогать маме в быту. Познакомилась с другими детьми, сдружилась и стала тянуться к общению. Сильно увеличила словарный запас, многое запомнила с занятий и начала применять это в жизни самостоятельно. На время цифрового детокса в "Роднике" Дарина отказалась от телефона, стала спокойнее и осознаннее.

Мама девочки благодарна специалистам центра. Она, как никто, понимает, что такое динамика. Старший сын Муртазиных живет с тяжелой инвалидностью. "Мы хотели дать толчок Дарине, чтоб поправить речь и наладить общение. В тандеме со специалистами удалось достичь хорошей динамики", — делится Мария.

Эффективность работы тюменских специалистов высоко оценил в ходе визита в наш регион в июне 2023 года министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Срок реализации пилотного проекта продлен по 31 декабря 2026 года.

Участие в пилотном проекте в Тюменской области принимают 12 организаций, в том числе три СОНКО. В рамках проекта семьи могут получить услуги по комплексной реабилитации и абилитации по 7 основным направлениям: социально-бытовая, социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная, профориентация (с 14-тилетнего возраста), занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. Справочный телефон для родителей: (3452) 670-770.