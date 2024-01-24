Степан Киричук вручил благодарственные письма Совета Федерации РФ двум ветеранам

Николай Белослудцев и Юрий Водилов за многолетний добросовестный труд награждены Благодарственными письмами Совета Федерации РФ, заслуженные награды им вручил председатель Тюменского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

Вручение благодарственных писем прошло в Штабе общественной поддержки Тюменской области в присутствии активных представителей совета ветеранов города и Тюменского района.

Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности за многолетний добросовестный труд и большой вклад в возрождение казачества вручено ветерану МВД РФ, атаману областного отдельского казачьего общества Николаю Белослудцеву.

Юрию Водилову благодарственное письмо Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике вручено за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса региона, эффективную защиту прав и интересов рыбацкого сообщества.

Степан Киричук отметил, что Юрий Афанасьевич стоял у истоков развития отрасли, под его началом работало более 17 тысяч человек, а сейчас он возглавляет Ассоциацию рыбопромышленников Сибири и руководит ООО "Пышма-96". В ответном слове Водилов отметил, что всю жизнь трудился и продолжает это делать на благо России и Тюменской области.

"Наши ветераны — заслуженные люди, их вклад в развитие города и Тюменской области неоценим. Важно, что и сейчас они активно участвуют в общественной и экономической жизни региона и являются верным ориентиром для молодежи", - отметил Степан Киричук.