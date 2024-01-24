Ямал вошел в топ регионов по расселению аварийного жилья

В округе расселено более 635 тысяч квадратных метров

В 2023 году более девяти тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа улучшили свои жилищные условия. Расселено более 150 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

В России по программе переселения граждан из аварийного жилфонда в минувшем году переселено около 193 тысяч человек. В ходе заседания президиума комиссии по региональному развитию вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что Ямал находится в числе субъектов-лидеров по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

В свою очередь, замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных отметил, что расселение аварийного жилья на территории округа ведется опережающими темпами.

“Этому способствует рост ввода нового жилья. За минувший год по предварительным данным введено 289,75 тысячи квадратных метров жилья. Построено 84 многоквартирных дома почти на четыре тысячи квартир. В сфере индивидуального строительства введено порядка 500 домов”, – сказал специалист.

Для желающих переехать из аварийных домов в регионы с более мягким климатом, действуют меры поддержки с получением соцвыплаты за покупку жилья. Так, в рамках программы "Сотрудничество" можно приобрести недвижимость в Тюменской области. А программа "Хоть куда" позволяет это сделать в любом субъекте страны.

“Мероприятия по расселению способствуют достижению целей нацпроекта "Жилье и городская среда" и решают задачу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по ликвидации миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. К началу этого года в округе расселено более 635 тысяч квадратных метров. За пять лет из аварийного фонда на Ямале расселили 14700 семей, это около 41 тысячи человек”, – пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Фото со страницы Дмитрия Артюхова