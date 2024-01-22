Библиотеку имени Лагунова полностью обновили в Тюмени

Открытие филиала Менделеевки – детской библиотеки имени Константина Лагунова на улице Тульской, 4/3 состоится 12 февраля. Учреждение откроет свои двери для читателей после комплексной реставрации и капремонта, который завершился в конце 2023 года.

Масштабный план реализован к 100-летию со дня рождения писателя Константина Яковлевича Лагунова. Помещение площадью 621 кв. м, в котором библиотека располагалась более 50 лет, полностью обновили: реконструировали фасад, входную группу, заменили системы коммуникации. Специально для библиотеки был создан дизайн-проект, основанный на произведении Лагунова "Городок на бугре". Отремонтированные читальные залы оснастили современной техникой и мультимедийным оборудованием, наладили автоматизированную систему обслуживания читателей, пополнили фонд новой литературой.

Благодаря полному обновлению Детская библиотека станет точкой притяжения для подрастающих тюменцев и их семей. Каждый посетитель сможет приобщиться к чтению, раскрыть таланты и проявить себя в творчестве.

Во время капитального ремонта Детская библиотека располагалась на первом этаже Менделеевки (Орджоникидзе, 59). После открытия здания на Тульской обслуживание детской аудитории в областной библиотеке не прекратится. Книги можно будет сдавать и получать по двум адресам.