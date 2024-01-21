Муниципалитеты Тюменского района обсудили перспективы развития

В отчетных заседаниях дум муниципальных образований Тюменского района Ембаевского муниципального округа приняли участие представители районной администрации ведомств, ресурсоснабжающих организаций, Областной больницы № 19, глава и специалисты администрации МО, председатели и депутаты районной и сельской Дум, депутат областной Думы Оксана Величко, жители Ембаевского МО.

В Ембаевском МО живут почти 7,8 тысяч человек. В 2023 году здесь продолжалась реализация четырех инвестиционных проектов, которые создадут дополнительно 77 рабочих мест. А также - частного инвестпроекта по строительству ЖК "Ритмы" в с. Ембаево.

За год в муниципалитете отремонтированы автомобильные дороги по ул. Такташ, пер. Мирный, ул. Биктимирова (с. Ембаево), ул. Кузолина в с. Яр, пер. Безымянный в д. Тураева. Установлено три искусственных ограничителя скоростного режима. Выполнено устройство уличного освещения. 22 индивидуальных жилых дома подключены к системе газоснабжения. В рамках программы "Догазификация" согласовано подключение 78 домов.

В числе актуальных задач на 2024 год глава МО назвала снос аварийного многоквартирного дома, ремонт автомобильных дорог на отдельных участках, установку остановочного павильона в КП "Бавария", разработку проектно-сметной документации на строительство освещения по ул. Трактовая, ул. Ахтямова, ул. Мусы Джалиля (с. Ембаево), подъезд к промзоне с.Яр и т.д.Прозвучала информация об итогах деятельности администрации района, депутатов районной и местной дум, оказании медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.