В Тюмени пройдет Кубок по плаванию

27-28 января состоится второй открытый Кубок Тюмени по плаванию в категории "Mастерс" в спорткомплексе "Олимпия" Тюменского госуниверситета (ул. Пржевальского, 37).

Соревнования проводятся по возрастным категориям, в них могут принять участие любители и ветераны плавания старше 25 лет, завершившие профессиональную спортивную карьеру.

В программе турнира заплывы на 50 и 100 метров всеми стилями, 200-метровка вольным стилем, а также эстафетное плавание 4х50 вольным стилем и комплексом.

"В прошлом году кубок собрал 187 спортсменов-любителей и бывших профессионалов из более чем 30 городов России. В этом году мы надеемся расширить турнира и увеличить количество участников. Ждем всех желающих проверить свои силы, улучшить результаты и попробовать составить конкуренцию пловцам со званиями и регалиями", - рассказал организатор соревнований, руководитель тюменского клуба NRG swim Алексей Соколов.

Открытие соревнований пройдет 27 января в 13.30, начало заплывов 28 января — в 9.30.

У желающих принять участие в турнире еще есть время заявиться. Технические заявки c указанием ФИО, года рождения, возрастной категории, клуба, города, дистанций и предварительных результатов принимаются в формате Excel до 18.00 24 января на e-mail: sokolalex84@mail.ru.