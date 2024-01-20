В Тюменском районе зафиксировано рекордное число браков

Рекордное за последние 8 лет количество браков зарегистрировало управление ЗАГС Тюменского района. В 2023 году официальный статус семьи в Тюменском районном управлении ЗАГС получили 1938 пар.

Также в прошлом году зарегистрировали 452 рождения и 346 актов о перемене имени.В рамках 100-летия Тюменского района новобрачным и родителям новорожденных вручали поздравительные адреса главы района.

В районном управлении ЗАГС поздравили золотых юбиляров и вручили медали и Благодарственного письма Губернатора. Награды за семейное счастье получили супруги Филатовы и Калачевы. Чествовали и семьи Фадюшиных из с. Каменка и Кукушкиных из с. Онохино. Всего на праздниках в честь юбилея района, нашли адресатов 169 медалей: 117 – к 50-летию супружеской жизни, 35 – за 55 лет брака, 11 – за 60 лет и 6 семей чествовали за 65-летний юбилей семьи.

В 2023 году специалисты управления провели три выездных регистрации - в центрах культуры и досуга "Юность" (с. Каскара) и "Вернисаж" (п. Винзили). Ряд мероприятий прошла в рамках юбилейного проекта "100 добрых дел". Например, для гостей торжественных церемоний работали фотозона "На память с любовью", стенд "Уголок добра", новобрачным вручали сувениры, а всех посетителей управления ждал сладкий сюрприз.

В 2024 году, объявленном Указом Президента Годом семьи, управление ЗАГС Тюменского района также готовится по-особенному поздравлять новобрачных, супругов-юбиляров и молодых родителей, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.