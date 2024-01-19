Дмитрий Артюхов посетил Волновахский район, где ямальские строители восстанавливают инфраструктуру

Губернатор ЯНАО рассказал, что округ займется вопросами безопасности и дорожными работами

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел рабочий день в Донецкой Народной Республике. Он посетил райцентр Волновахского района и поселок городского типа Донское. Глава региона побывал на объектах, где работают ямальские строители, и пообщался с местными жителями.

“Посмотрели динамику работ в районе. Она, конечно, положительная, многое сделано. За прошлый год уже практически выполнили план на трехлетку, то есть идем с трехкратным опережением. Совсем скоро будем открывать новый молодежный центр – Дом пионеров. Сохранили внешний классический облик здания, но наполним его самой современной начинкой. Важно, чтобы у молодежи всего района были возможности для развития”, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что осмотрел МФЦ, где в ближайшее время будут завершены все работы. У местных жителей появится возможность в комфортных условиях в одном месте получать все необходимые услуги. В ходе поездки глава региона определяется с фронтом работ на 2024 год.

МФЦ и Дом пионеров

В многофункциональном центре и бывшем Доме пионеров строительные работы вышли на финальную стадию. Новое двухэтажное здание МФЦ, площадь которого составит 870 квадратных метров, возвели на месте старого. Оно было сильно повреждено в ходе боев и, по оценкам экспертов, не подлежало восстановлению.

Внутри завершены отделочные работы, готов вентилируемый фасад, который стилизован под чумы – национальное ненецкое жилище. Кроме того, выполнено благоустройство территории, сейчас рабочие расставляют мебель.

На объекте Дом пионеров ямальские рабочие трудятся седьмой месяц подряд. После обстрелов от старой постройки остались лишь стены. В настоящее время строительные работы практически закончены. Ожидается поставка оборудования и оргтехники. На близлежащей территории заасфальтированы тротуары, в скором времени здесь появятся лавочки и небольшая уличная сцена.

В центре юные жители Волновахи получат возможность заниматься в художественной мастерской, медиастудии и студии звукозаписи. Для ребят откроют киберпространство и молодежное кафе-библиотеку, танцевальные и репетиционный залы, а также коворкинг. А для самых маленьких посетителей запустят детскую игровую зону.

Жилищная и спортивная инфраструктура

Губернатор ЯНАО оценил, как продвигается ремонт фасадов домов, которые находятся на улице Ленина. Ямальцы работают на 20 многоквартирных домах. На каждом из них строители демонтировали поврежденные балконы, утеплили фасады и цоколь. Завершается покраска стен фасадов и остекление лоджий. Примечательно, что пять домов будут окрашены в российский триколор.

С лета 2022 года – за период шефства Ямала над Волновахским районом – округ восстановил 200 домов. В большинство из них уже заехали семьи. Дмитрий Артюхов побывал в гостях у семьи Деревянко: прошлой зимой в их дом попал боевой снаряд, квартира выгорела дотла и люди спасались в подвале. Семье выделили квартиру в новом доме, которая укомплектована мебелью и бытовой техникой. Губернатор ЯНАО поздравил Оксану и ее сыновей – Влада и Илью – с новосельем, а также вручил им подарки.

Кроме того, Дмитрий Артюхов осмотрел центральный стадион города, который ямальцыпривели в порядок. Сейчас он носит название "Ямал". Такую идею поддержали местные жители.

По словам главы региона-шефа, на месте удалось определиться с новой задачей по развитию спорта – рядом с восстановленным стадионом ямальцы будут строить крытый спорткомплекс.

“Это будет типовое сооружение, такие мы строим у себя на Ямале. Донбасс славится успехами в единоборствах, боксе. В новом комплексе все эти виды спорта будут предусмотрены для ребят”, – рассказал Артюхов.

В пгт Донское строители из ЯНАО восстановили 59 домов на 2140 квартир. В зданиях выполнены разные виды работ, в зависимости от степени их повреждения. Везде заменили кровлю, двери и окна, облагородили подъезды. А там, где требовалось, установили новые системы тепло-водоснабжения и канализацию.

Завершаются работы на двух площадках для детей. Установлены игровые комплексы, турники и по ямальским стандартам – безопасное резиновое покрытие. Также на территории Донского ямальцы восстановили трехэтажную школу, которая может принять 780 учеников.

Помимо этого, Дмитрий Артюхов побывал на службе в восстановленном Свято-Духовском храме в Волновахе. Он пообщался с коммунальщиками, которые занимаются ликвидацией аварий на сетях тепло- и водоснабжения.

Итоги и планы

Дмитрий Артюхов обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным итоги поездки на подшефную территорию. Речь шла о предстоящих работах, которые округ возьмет на себя.

Губернатор Ямала отметил, что регион начнет дорожные работы, поскольку ситуация стоит остро и ее нужно исправлять.

“Будем еще в этом году заниматься вопросами безопасности – развивать систему видеонаблюдения. Мы у себя на Ямале это успешно реализуем и, чтобы чувство безопасности возвращалось на эти улицы, нужно, чтобы современные технологии тоже приходили на помощь. Работы еще много, это видно вокруг, но Ямал сюда пришел всерьез и надолго. Находясь здесь, очевидно, что людям это нужно. В Волновахе живут родные нам люди и очень важно, чтобы мы как можно быстрее возвращали им привычный мирный уклад жизни”, – резюмировал глава региона-шефа.

Напомним, шефство над самым большим в Донецкой Народной Республике Волновахским районом Ямал взял в июне 2022 года. За это время округ вернул к жизни семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 18 школ, 12 детсадов, музыкальную школу, школу искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты, построил 29 спортивных площадок и восстановил 200 домов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.