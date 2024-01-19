Перфоманс "Дни блокады" проведут в Тюмени 27 января

27 января в тюменском в ТЦ "Кристалл" "Молодая Гвардия" проведет перформанс "Дни Блокады". Его цель — развить и воспитать в подрастающем поколении чувство гордости за свою страну, а также почтить память миллионов граждан, погибших за свою Отчизну.

"Прошел 81 год с того момента, когда Ленинград был освобожден от фашистской блокады. Она длилась 872 дня и за это время наша страна понесла большие потери. Это было действительно страшное время, и сегодня мы хотим напомнить о тех событиях, которые происходили в истории нашей страны", — прокомментировал федеральный координатор МГЕР, депутат гордумы Владимир Сбитнев.

Зрители увидят театрализованную постановку по дневнику советской школьницы Тани Савичевой. Начало мероприятия в 13:00. "Дневник Тани стал символом блокадного Ленинграда. Каждый из нас знает о событиях того времени многое и в частности благодаря её дневнику. Всем нам об этом рассказывали родители, бабушка, дедушка или учителя в школе. И потому, когда мы решили провести мероприятие, посвященное Блокаде, мы поняли: это то, что стоит показать тюменцам", — рассказалапостановщик перфоманса Ангелина Лупушор.

В конце мероприятия активисты массово выйдут с фотографиями Ленинграда времён блокады, а также с портретами героев под "Героическую" симфонию советского композитора Дмитрия Шостаковича.