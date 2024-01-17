Муниципальные учреждения культуры смогут получить более полумиллиона рублей в качестве господдержки

Стартовал прием заявок на конкурс учреждений культуры сельских поселений Тюменской области и работников культуры.

Заявки принимаются до 1 февраля на портале grant.72to.ru. Среди критериев оценки: художественный уровень культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в российских и международных фестивалях, активность в медиа.

По итогам конкурса 14 сельских учреждений культуры получат гранты по 516 тысяч рублей, 15 работников – по 50 тысяч рублей.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: "Надеюсь, финансирование станет для работников дополнительным стимулом к реализации новых идей и привлекательных культурных проектов для жителей региона".

Конкурс организован в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура" и проводится с 2013 года. За это время денежное поощрение получило 131 учреждение и 148 сотрудников на общую сумму почти 35 млн рублей.