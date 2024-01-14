Короткие юбки в морозы могут навредить здоровью

Короткие юбки в морозы могут спровоцировать появление целлюлита на бедрах. Холод стимулирует организм быстрее накапливать жир в ногах в защитных целях. Как это происходит, рассказала врач-педиатр, детский эндокринолог детского отделения ОКБ №1 Любовь Степанова.

- Наш организм умный, его не проведешь. Если ему холодно, он начинает защищаться. Чтобы уберечь часть тела, которая постоянно мерзнет, организм сам откладывать там жир. Избежать таких последствий легко – надеть теплые колготки и скрыть ноги в морозы под длинной верхней одеждой. Но в первую очередь тут стоит подумать не столько о целлюлите, сколько о сохранении женского здоровья, – пояснила Любовь Степанова.

Она уточнила, что это косвенный фактор появления целлюлита, есть и основные. Эта проблема возникает в результате малоподвижного образа жизни, лишнего веса, гормональной перестройки, неправильного питания и стрессов.

– Если появился целлюлит, что делать? Во-первых, поменять образ жизни: больше двигаться, заниматься спортом, плаваньем. Поможет справиться с проблемой массаж, но главное – правильное питание. Сократите в рационе до минимума сладости, выпечку, копчености, – советует врач.