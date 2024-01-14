Врач-диетолог посоветовала, как составить здоровый рацион

Многие включают в свой рацион недостаточное количество овощей и фруктов, отдавая предпочтение продуктам, содержащим много сахаров, калорий, жиров и соли, что приводит к возникновению различных болезней.

– Здоровое питание служит способом профилактики инсульта, диабета, сердечно-сосудистых нарушений и других заболеваний, – считает врач-диетолог многопрофильного консультативно-диагностического центра Анна Верхоланцева. Она советует использовать несколько универсальных принципов.

1. Правильное приготовление пищи. Отваривание, приготовление на пару и запекание – самые полезные способы готовки, в то время как жарка продуктов на масле сделает блюдо только более калорийным.

2. Распределение суточной калорийности. Суть этого принципа заключается в том, что прием пищи необходимо разделить на 3 основных и 2 промежуточных, при этом по времени каждый из них должен быть не меньше 20 минут.

3. Энергетическое равновесие. Доля завтрака и ужина будет составлять по 25%, в свою очередь, обед уже нужно сделать плотнее – 35%, а перекусы не более 5% от суточной калорийности.

Чтобы определить, из каких продуктов должен состоять именно ваш здоровый рацион, важно учесть индивидуальные особенности организма, это может быть уровень физической активности, возраст, наличие аллергии, сообщает Тюменская область сегодня.