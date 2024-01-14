Как справиться с хронической усталостью, рассказали тюменцам

Слабость и сонливость, чувство усталости даже после полноценного сна и отдыха, недомогание после минимальных физических или умственных нагрузок - симптомы хронической усталости и нехватки энергии.

- Правильно питайтесь, обязательно в каждодневный рацион включите мясо. Частично замените сахар и сладости сухофруктами. Найдите возможность каждый день кушать свежие овощи и фрукты, хотя бы яблоки и морковку. Пейте больше чистой воды и меньше чая и кофе. Соблюдайте режим: завтрак, обед и ужин должны быть по расписанию. Делайте перерывы во время работы, отдыхайте в выходные дни. От вредных привычек лучше отказаться. Физические упражнения и массажи помогают снять стресс и крепко спать ночью. Ежедневно гуляйте на свежем воздухе, чаще выезжайте на отдых на природу. Ложитесь спать до 23:00, не используйте гаджеты перед сном.

Возможные последствия синдрома хронической усталости: атрофия мышц, тяжелая депрессия, обострение хронических заболеваний, неврозы, нервные срывы. Также приводит к нарушению памяти, краткосрочной и долгосрочной амнезии, проблемам с пищеварением, неконтролируемой агрессии, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже к онкологии. Если заметили признаки хронической усталость – стоит обратиться к врачу, сообщает КП-Тюмень.