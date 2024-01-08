В сладковской школе открылся психолого-педагогический класс

Психолого-педагогический класс открыли в средней школе Сладково. В нем ученики постигают азы профессии. Год назад в классе учились 15 школьников, то в текущем – уже 40, рассказал глава Сладковского района Александр Иванов.

"В школах есть вакансии учителей физики, математики, русского языка. Для профориентации на базе сладковской школы был создан психолого-педагогический класс. Главной его задачей является ориентирование будущих выпускников на получение педагогической профессии. В прошлом году в нем учились 15 человек, в текущем – уже 40", - привел данные глава.

За последние два года 26 выпускников школ Сладковского района поступили в вузы и средне специальные учебные заведения на педагогические специальности. Из них пять человек по договору целевого обучения, сообщает Тюменская линия.