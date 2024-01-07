В Заводоуковском краеведческом музее состоялся "Парад драконов"

В Заводоуковском краеведческом музее прошел "Парад драконов" - в честь нового символа года сотрудники музея организовали конкурс поделок.

Школьники и воспитанники детских садов представили работы из морского камня, яичной скорлупы, гипса, пластиковых стаканов, вилок, полимерных и других материалов. Всего на выставке показали около 260 драконов.

"Несмотря на то, что конкурс наш называется "Парад драконов", живем-то мы все-таки в России не по восточному календарю, у нас изобилие родных наших любимых Змеев-Горынычей, и они тоже всякие - и веселые, и забавные", - рассказала экскурсовод краеведческого музея Ксения Барышникова.

Творческий конкурс в честь символа года проводят уже в 18-й раз, за эти годы уровень поделок значительно вырос – отмечают специалисты, сообщает Вслух.ру.