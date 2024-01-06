Предприятия Тюменского района активно работают над импортозамещением

18:42 06 января 2024
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Предприятия Тюменского района активно включились в импортозамещение. Так, например, Винзилинский завод керамзитового гравия, каталог которого включает в себя более 100 единиц продукции, определил для себя одно из важных направлений - производство новых видов продукции – аналогов импортных продуктов, а именно - производство известковых штукатурных смесей. Чистые штукатурные растворы, без добавления цемента, до сих пор производили только зарубежные компании.

В тему импортозамещения включаются и предприятия нефтесервиса. Например, Завод "СибБурМаш", специалисты которого активно участвуют в научных исследованиях в сфере импортозамещения, производит инновационное оборудование для нефтегазового комплекса. Было подобрано отечественное сырье для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками и налажено независящее от импорта собственное производство. Раньше сырье покупали в США, Голландии или Китае.

По техническим характеристикам разработка "СибБурМаша" не только не уступает западным аналогам, но и превосходит их.В администрации Тюменского района считают одной из основных задач (сегодня и на перспективу) – поддерживать предприятия, составляющие экономическую прочность территории, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Теги: Тюменский район
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