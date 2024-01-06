Музей советского быта существует в Тюмени

Обувь, чемоданы, книги, часы, посуда, игрушки и многое другое хранятся в музее советского быта, которым завидует инициативная тюменка.

- Все началось с книги Гоголя "Тарас Бульба". Я буквально выхватила ее из печи, когда моя мама собиралась растопить уличную печь, чтобы варить варенье из абрикосов, - рассказывает Оксана Климерова, руководитель музея советского быта "Наша история". - Обложка уже оказалась внутри, а сама книга осталась у меня в руках. Самые яркие предметы — дисковый телефон, бутылочка из молочной кухни, пальтишко с цигейковым воротником, кожаные коньки, которые затягивались резинкой, диафильмы, проигрыватели с пластинками. Среди них, кстати, есть гибкие синие, которые печатались в журнале "Кругозор". Их вырезали и воспроизводили на проигрывателях, сообщает Вслух.ру.