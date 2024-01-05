Почему возникает шум в сердце, пояснила тюменский врач

10:36 05 января 2024
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Шумы в сердце могут быть симптомом как пороков развития, так и безобидных особенностей.

У детей нередко находят шум в сердце. Чаще всего его слышит педиатр и направляет на обследование. Для родителей это становится поводом для переживаний.

"Причиной шума в сердце могут стать как безобидные особенности строения этого органа, так и серьезные пороки. К самым "шумным" порокам относят дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, стенозы крупных сосудов, а также пороки клапанов сердца. Исключить все эти проблемы можно с помощью УЗИ сердца", - рассказывает врач УЗИ Тюменского кардиоцентра Юлия Юрковец.

Самой распространенной причиной шума в сердце являются добавочная хорда – "ниточка" в полости левого желудочка. Обычно эта структура не создает никаких проблем, даже если их несколько. Ребенок ее никак не ощущает, зато педиатр слышит характерный шум в сердце, сообщает КП-Тюмень.

Теги: здоровье
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