Утренние отеки могут говорить об избытке соли в рационе

— Обращайте внимание на скрытую соль, источниками ее чаще всего бывают сушеная или вяленая рыба, различные соусы, сыры, колбаса, сосиски, чипсы, сухарики, картофель во фритюре. Рекомендуется включать в свой рацион больше свежих фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, — говорит врач-терапевт Нина Терехова.

Появление отеков после того, как выпили перед сном слишком много жидкости, — норма. В таком случае избавиться от отеков может помочь зарядка, большая активность в течение дня и уменьшение соли в рационе.

К повышенной задержке жидкости в организме приводит и алкоголь. - Гиподинамия тоже может приводить к отекам. При ней чаще всего страдают ноги к концу рабочего дня. Отеки могут сигнализировать о болезнях щитовидной железы, почек, сердца, печени. Воспалительные процессы, инфекции и аллергические реакции – причины отеков, - уточнила она.

Снять отеки можно с помощью холодного компресса, антигистаминные препараты, мазей и гелей, масок из огурцов или картофеля, сообщает Мегатюмень.