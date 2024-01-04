Почему зимой нужно есть калорийную пищу, объяснила врач

Из-за резких перепадов температуры, дефицита солнечных лучей и недостатка фруктов, овощей иммунная система слабеет. Чтобы все это компенсировать, рекомендуется употреблять более калорийную пищу – из нее можно максимально быстро получить энергию, полезные жиры и углеводы. К такой пище относят жирную рыбу, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи и фрукты, орехи, сухофрукты.

Врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиологического научного центра Мария Ляпина советует придерживаться следующих правил: выпивать не менее 1,5 литров теплой жидкости в день, можно употреблять компоты, кисели, травяные чаи, морсы; обязательно есть сезонные фрукты, овощи, добавлять в рацион гранат, квашенную капусту, орехи, горох, рис, гречку, свеклу, морковь - источники витаминов группы В, А, С.

"Не забывайте о специях, которые защищают иммунитет и обеспечивают организм энергией. Имбирь, перец, гвоздика, корица идеально подходят и для горячих напитков, для мясных и рыбных блюд, - говорит специалист. - Зимой завтрак должен быть сытным. Даже если вы привыкли завтракать кашей, зимой рекомендуется употреблять больше белковой пищи. Ужин наоборот сделать более легким, он может содержать мясо птицы, рыбу, овощные гарниры, салаты, кисломолочные продукты, творог. Такое распределение калорий поможет позаботиться и о фигуре, то есть не набрать за зиму несколько лишних килограммов".

Также зимой в меню должны быть супы, они, как и бульоны, отлично согревают и помогают не набрать лишний вес. Также в любом рационе, в любом доме обязательно должны быть творог, кефир, йогурт, ряженка. Кисломолочные продукты защитят от простудных заболеваний, помогает усвоить кальций и витамины А, а значит защитят кожу от воздействий мороза и ветра, сообщает АиФ-Тюмень.